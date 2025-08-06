Почти на 80% завершен капремонт детского сада в поселке Радумля Солнечногорска

В Солнечногорске капитально ремонтируют детский сад комбинированного вида № 44 в деревне Радумля, мкр. Механического завода № 1. Готовность объекта составляет почти 80%, сообщает пресс-служба администрации округа.

Сейчас строители полностью заменили систему отопления, обновили сети горячего и холодного водоснабжения, завершили отделку фасада, начали укладывать линолеум в группах, ведут работы по установке бассейна, заменили канализационные трубы, смонтировали систему видеонаблюдения в рамках программы «Безопасный регион».

«Это дошкольное учреждение возвели в 1950-х годах. Сегодня оно располагается на участке площадью 28 тыс. кв. м. В ближайшее время благоустроят и прилегающую территорию, а внутри заменят мебель и оснастят помещения современным оборудованием. Совсем скоро малыши смогут оценить все изменения и с радостью начнут посещать обновленный детский сад», — прокомментировала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Ремонтные работы проводятся в соответствии с государственной программой «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», входящей в состав национального проекта «Семья».

Завершить работы планируют в 2025 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.