Почти 80% петербуржцев предпочитают онлайн-покупки

31% петербуржцев ценит в онлайн-покупках возможность сравнения цен на одной площадке и поиска наиболее выгодных предложений.

Эксперты отметили, что во время распродаж покупатели из Санкт-Петербурга готовы потратить около 31 тысячи рублей. Согласно общероссийским данным, мужчины в среднем тратят на покупки 24 тысячи рублей, тогда как женщины — 20 тысяч рублей.

Ранее врач-психолог «СМ-Клиника» Любовь Крушинских сообщила, что в преддверии больших распродаж легко поддаться ажиотажу и купить множество разных товаров, которые впоследствии окажутся не такими уж и нужными. Поэтому следует составить список желаемых вещей — от самых необходимых до тех, которые просто хочется. Затем определить реальный бюджет, который готовы потратить, избегая при этом кредитов и долгов.