Почти 700 тонн куличей испекут в Подмосковье к Пасхе

Подмосковные производители хлебопекарной продукции также готовятся к Светлому празднику. Региональные предприятия испекут около 700 тонн пасхальной выпечки, которая будет представлена в розничных торговых сетях, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Всего на территории региона действует более 100 производителей хлебопекарной продукции. Так, куличи и другие виды пасхальной выпечки выпустят предприятия Холдинга «Коломенский», АО «Егорьевский Хлебокомбинат», ООО «Зарайский хлебокомбинат», АО «Коломнахлебпром», ОАО «Электростальхлеб», ООО «Эко-меню» под маркой «У Палыча», ЗАО «Дедовский хлеб», ООО «Хлеб Сабурово», ООО «Калининградхлеб» в Королеве, АО «Ореховохлеб».

На производственных площадках Холдинга «Коломенский» в этом году изготовят около 2 миллионов куличей. В ассортименте классические изделия: кекс Праздничный Творожный, кекс Воскресный Особый и другие. Старт кампании ежегодно дают с благословения Православной Церкви. Освящение производства пасхальных куличей — это неизменная традиция Холдинга.

В ведомстве также рассчитали, во сколько обойдется приготовление куличей в домашних условиях. Так, согласно классическому рецепту, на 6 порций потребуется 1 кг муки, 500 мл молока, 6 штук яиц, примерно 180 грамм сливочного масла, щепотка соли, 300 грамм сахара, 11 грамм сухих дрожжей. В розничных торговых сетях региона цена за 1 кг муки составляет от 29 рублей, 1 литра молока — от 69 рублей, десяток яиц — от 79 рублей, 180 грамм сливочного масла — от 165,1 рублей, 1 кг соли — от 15 рублей, 1 кг сахара — от 62,7 рублей, 11 грамм сухих дрожжей — от 12 рублей. Таким образом, примерная стоимость набора продуктов составит около 432 рублей, а одного кулича — порядка 72 рублей. Изюм, ваниль и цукаты можно добавить по желанию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать сельхозпроизводителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.