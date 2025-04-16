Почти 600 животных привили от бешенства ветеринары в Егорьевске

В Коломенском и Луховицком округах зафиксировали случаи заражения бешенством. Болезнь представляет опасность не только для животных, у которых вызывает летальный исход, но и для человека. В случае заражения у людей происходит паралич нервной системы и ряд других опасных последствий. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для профилактики бешенства в Егорьевске специалисты распространили в лесах вакцину в виде брикетов для диких зверей. Домашних животных бесплатно прививают на базе государственной ветеринарной клиники. Специалисты также в сельские населенные пункты. Ветеринары уже посетили порядка 40 деревень, где привили 285 собак и 292 кошки.

Помимо вакцинации, ветеринары рассказывают хозяевам питомцев о порядке обязательной регистрации собак и установке чипов. Каждой собаке присваивается свой уникальный номер, данные владельца фиксируются в реестре домашних животных. Это помогает отыскать питомца в случае его потери. Регистрация кошек и других животных осуществляется по желанию владельца.

График выездов специалистов Егорьевской станции по борьбе с болезнями животных доступен на сайте администрации муниципального округа Егорьевск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.