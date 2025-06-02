Почти 60 скверов откроются в Подмосковье в 2025 году

На территории Московской области в текущем году откроются 58 скверов, сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

«У нас в этом году новое мероприятие — 58 скверов. Наверное, наиболее сложное мероприятие этого года. Мы должны реализовать 58 территорий в рамках дотации в муниципалитеты», — сказал Хайкин во время совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов.

Он отметил, что сроки реализации сжатые, поэтому всем главам муниципальных образований надо обратить внимание на это и завершить объекты вовремя.

По словам Хайкина, полностью закончить все работы должны 30 сентября 2025 года.

Ранее Воробьев обратил внимание, что сейчас в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому их работа особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем, которая прозвучит сегодня, — мы расскажем, что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал губернатор.