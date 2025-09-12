Почти 100 тыс человек в возрасте 100 лет и старше проживает в Японии

В Японии число долгожителей приблизилось к рекордной отметке. В стране проживает около 100 тыс. в возрасте 100 лет и старше, сообщает «Прайм» со ссылкой на агентство Киодо.

За год число японцев, которым исполнилось 100 и больше лет, увеличилось на 4,6 тыс. Всего таких граждан в Японии насчитывается 99 763 человек.

При этом большинство из долгожителей (88%) — женщины. Прогнозируется, что к 31 марта следующего года векового рубежа могут достичь еще 52,3 тыс. японцев.

Большинство жителей, которым исполнилось 100 и больше лет, проживает в префектурах Симанэ, Коти и Тоттори. Самой пожилой жительнице Японии 114 лет, а жителю — 11 лет.

Ранее стало известно, что сейчас ученые по всему миру работают над продлением жизни и улучшением ее качества. Они изучают геропротекторные технологии, которые смогут замедлить старение органов.