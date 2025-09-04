Жить до 150 лет: какие технологии позволят замедлить старение человека

Директор института биологии старения ННГУ Михаил Иванченко пояснил, что сейчас ученые по всему миру работают над продлением жизни и улучшением ее качества. По его словам, такие исследования помогают снизить нагрузку на здравоохранение и уменьшить экономические потери, а также имеют личную значимость для каждого человека, сообщает pravda-nn.ru .

Президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин на параде в Пекине затронули тему бессмертия. Их разговор попал на запись из-за невыключенного микрофона. Путин отметил, что в ближайшем будущем биотехнологии позволят бесконечно заменять органы человека. В ответ Си выразил мнение, что уже в этом веке люди смогут жить до 150 лет.

В настоящее время механизмы старения и методы управления здоровьем изучают более 200 научных институтов по всему миру. В России этим занимаются специалисты из ННГУ им. Лобачевского, РНЦХ им. Петровского и РНИМУ им. Пирогова. Российские ученые уже предложили создать национальный исследовательский центр биологии старения и долголетия.

«Процессы старения в отдельных органах и системах происходят с разной скоростью, которую оценивают с помощью так называемых биологических часов. Ускоренное старение в отдельном органе — фактор предриска развития возраст-зависимой патологии, что, как эффект домино, может повлечь ускоренное старение уже всего организма, преждевременную инвалидность и даже смерть», — пояснил Иванченко.

Исследователи разрабатывают геропротекторные и корректирующие технологии, которые позволят замедлить или даже обратить старение отдельных органов и систем.