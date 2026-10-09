Почетные граждане Мытищ обсудили готовность округа к отопительному сезону
Фото - © Пресс-служба городского округа Мытищи
Почетные граждане городского округа Мытищи 8 октября провели заседание в «Мытищинской теплосети». Главной темой стал старт отопительного сезона, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Заседание прошло под председательством Юрия Казанова. В нем также участвовал заместитель главы округа Александр Хаюров.
Хаюров сообщил, что Мытищи первыми в регионе завершили все необходимые процедуры к началу отопительного сезона. Все документы полностью подготовлены и поданы, тепловая нагрузка обеспечена на все социально значимые объекты и многоквартирные дома.
Юрий Казанов сообщил о планах проводить встречи почетных граждан чаще.
«В дальнейшем наши встречи будут проходить чаще, не раз в квартал, а каждый месяц», — подчеркнул Юрий Казанов.
Александр Хаюров отметил вклад участников заседания в развитие округа.
«Звание Почетный гражданин — это не просто официальная награда, это признание ваших многолетних трудов, которые вы продолжаете совершать на благо территории нашего городского округа Мытищи», — отметил Александр Хаюров.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что успех подготовки к осенне-зимнему периоду состоит из контроля состояния котельной, качественно подготовленных сетей и готовности домов.
«Как мы знаем, успех состоит из трех слагаемых: первое — это состояние котельной и ее бесперебойное электроснабжение, второе — качественно подготовленные сети как большого диаметра, так и меньшего диаметра. Именно поэтому во многих городах жители могут наблюдать значительные работы по обновлению инфраструктуры, и здесь очень важно, чтобы мы держали руку на пульсе», — сказал Воробьев.
Он добавил, что третье слагаемое — это готовность домов.