Посылают сигналы: почему вам шлют тупые мемы и смешные гифки?

За бессмысленными гифками и тупыми мемами, которые вам шлют коллеги, друзья или знакомые, часто скрывается попытка сохранить контакт, сообщила РИАМО клинический психолог Лилия Гладких.

«Отправка быстрых картинок, мемов, гифок — это на самом деле очень точный слепок нашего времени. Первое и самое очевидное — это колоссальная информационная перегрузка и многозадачность. Современный человек в течение дня переключается с одной задачи на другую десятки, если не сотни раз. Уровень стресса от этого растет, но связь с другими людьми нужно поддерживать. Тогда коммуникация сжимается до одного клика, до пересланной картинки. Это не лень, это адаптация к реальности», — рассказала Гладких.

Она обратила внимание на количество социальных связей. Сотовая связь и интернет позволили нам общаться с огромным числом людей. Сегодня у среднестатистического человека круг общения очень широк, на каждого из этих людей нужно найти время.

«Быстрые короткие сообщения — это способ „объять необъятное“, зафиксировать контакт с большим количеством людей, не выпадая из их поля зрения. Ну, и самый важный момент — это потребность в подтверждении связи. Когда мы теряем ощущение, что мы вместе с дорогим человеком, мы ищем способ этот контакт восстановить. Картинка, мем, смешной гиф — это сигнал: „Я здесь, я о тебе помню, ты мне важен“», — отметила психолог.

Гладких уточнила, что это не просто передача информации, это ритуал. Я отправил — мне ответили — контакт восстановлен, мы снова вместе.

«Плюс ко всему, это еще и способ прощупать почву. Картинка не несет конкретной информации отправителя, она нейтральна. И по реакции — ответили, промолчали, поставили сердечко — можно считать состояние другого человека. Как ко мне относятся? Со мной хотят общаться или нет?», — разъяснила специалист.

