Почему москвички 40+ реже пишут первыми на сайтах знакомств, и что для них важно

Mamba: москвички после 40 лет при знакомствах пишут сами в три раза реже

При динамичном ритме жизни в Москве горожане все чаще предпочитают знакомиться на дейтинговых площадках. В разговоре с РИАМО PR-директор дейтинг-сервиса Mamba Наталья Красильникова рассказала, что москвичи возраста старше 40 лет в три раза реже становятся инициаторами переписок, чем более молодое поколение.

По словам Красильниковой, молодые жители Москвы в возрасте около 20 лет склонны к непринужденным знакомствам. Легкое проявление симпатии выражается через свайпы, лайки и мемы. Отказ не воспринимается болезненно и не становится трагедией. Это поколение открыто к общению, стремится к ярким эмоциям и не опасается выглядеть забавно.

К 30 годам появляется больше зрелости в действиях. Люди менее подвержены импульсивным поступкам и предпочитают заводить знакомства, когда существует четкая причина. Проявление инициативы становится более сдержанным, основываясь на общих интересах, рабочих связях, мероприятиях или увлечениях. Наиболее активными пользователями остаются люди в возрасте 25–34 лет: на них приходится около 40% всех «лайков», поставленных в Москве.

После 40 лет тактика знакомств претерпевает изменения. Женщины действуют более обдуманно, сдержанно, но в то же время уверенно. Для них особенно важны искренность, уважение и личное общение. Они не стремятся первыми завязывать разговор, но если человек действительно вызывает интерес — показывают это без излишней демонстративности.

При этом Красильникова отметила, что москвички старше 40 лет начинают диалог первыми почти втрое реже, чем юные пользователи, и чаще выбирают реальные встречи.

