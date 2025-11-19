Эксперт рассказала, кто в Москве проявляет инициативу при знакомствах

В активной московской жизни, где встречи и сроки определяют каждый шаг, даже любовные связи подчиняются графику. Директор по связям с общественностью Mamba Наталья Красильникова в разговоре с РИАМО рассказала, как в таком ритме знакомятся москвичи и кто из них на самом деле проявляет инициативу чаще всего.

По словам Красильниковой, невзирая на открытый нрав и темп мегаполиса, проверенный временем сценарий остается популярным: мужчины все еще чаще выступают инициаторами знакомств.

Эксперт объяснила это несколькими факторами. В Москве все еще сильна убежденность, что первый шаг — за мужчинами. Даже энергичные, самостоятельные и преуспевающие москвички в отношениях предпочитают традиционную модель. Они не спешат привлекать внимание мужчин и заводить знакомства первыми, для них важно ощутить себя выбранными.

Кроме того, в огромном городе, полном перспектив и связей, женщины могут позволить себе быть более пассивными, так как количество мужчин на платформах знакомств значительно превышает количество женщин.

В итоге, по словам Красильниковой, мужчины проявляют инициативу почти в два раза чаще, чем жительницы столицы — 65% против 35% соответственно. При этом 58% москвичек признают, что хотя бы однажды сами проявляли инициативу в сети — как правило, через «лайк» или краткое сообщение.

«Даже если женщина уверенная и самостоятельная в жизни, она может оставаться довольно традиционной в отношениях. Москвичкам важно почувствовать интерес со стороны мужчин, а не добиваться его. Но если кто-то действительно нравится, они не будут ждать слишком долго. Жительницы столицы не из робких, они просто действуют мягко и выбирают момент», — подчеркнула Красильникова.

Ранее исследование дейтинг-сервиса Mamba показало, что 59% женщин и 54% мужчин в России исчезают после свиданий не из-за безразличия, а чтобы не обидеть собеседника. Еще треть участников признались, что не знают, как корректно завершить общение.

