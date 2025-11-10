Россияне стали чаще «исчезать» после онлайн-знакомств из-за страха обидеть собеседника

Исследование: 59% женщин и 54% мужчин в России исчезают после первых свиданий

Исследование дейтинг-сервиса Mamba показало, что 59% женщин и 54% мужчин в России исчезают после свиданий не из-за безразличия, а чтобы не обидеть собеседника. Еще треть участников признались, что не знают, как корректно завершить общение.

Половина опрошенных предпочитает честно сообщать о нежелании продолжать общение, однако многие выбирают стратегию намеков или полного игнорирования. Каждый десятый полностью прекращает контакт, а 7% женщин сразу блокируют собеседника.

Большинство испытывает неловкость или чувство вины после такого поведения: 54% женщин и 46% мужчин отмечают неприятные эмоции. При этом 30% мужчин считают, что не обязаны объяснять причины исчезновения, но четверть из них признают, что после этого остается неприятный осадок.

Почти половина женщин и 38% мужчин сталкивались с гостингом со стороны других. Женщины чаще испытывают растерянность или любопытство, мужчины — разочарование и снижение самооценки. Для четверти женщин сутки без ответа уже означают конец общения, мужчины готовы ждать до трех дней.

Большинство не решается писать первыми после паузы: 61% женщин и 55% мужчин считают историю завершенной. Если пропавший собеседник возвращается, большинство отвечает вежливо, но без эмоций.

Россияне научились распознавать признаки гостинга заранее: женщины обращают внимание на отсутствие интереса и односложные ответы, мужчины — на сухое общение и постоянные отговорки. Несмотря на то что половина опрошенных считает честный отказ лучшим вариантом, большинство по-прежнему предпочитает просто исчезнуть.