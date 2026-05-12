Почему люди массово пересматривают старые ситкомы: мнение психолога

«Популярность старых ситкомов на фоне тревожности — это не бегство от будущего, а умный способ психики разгрузиться и адаптироваться. С одной стороны, чистая дань моде: все хорошо забытое возвращается, чтобы выделиться в современном мире — как старые украшения, стилистика или образ жизни. Мода циклична, и сейчас в тренде 20-е, 30-е, 60-е, 70-е: винтажные фотоаппараты, часы, телефоны — тот же вайб в сериалах», — сказала Гладких.

Она отметила, что старые фильмы сняты медленно, спокойно, лаконично — дают заветное замедление, о котором мы мечтаем, разгружая психику от дневного стресса.

«Современный разгон жизни — „не успеваю, не успеваю!“ — вызывает ажиотаж: все уже достигли, построили, а я нет. Ситкомы показывают жизненные ситуации сверстников из прошлого: их цели, мотивы, достижения. И ты понимаешь, что с тобой все в порядке, счастье не во „много и срочно“. Это подтверждение: я не отстал, просто живу в своем темпе», — отметила психолог.

Это не значит, что мы разлюбили будущее — просто психика берет паузу для перезагрузки, заключила психолог.

Россияне стали чаще пересматривать старые ситкомы, чтобы бороться с тревожностью. Все дело в мировой турбулентности, нестабильном эмоциональном состоянии и информационной загруженности. Чаще всего люди смотрят «Кухню», «Ворониных», «Папиных дочек», «Счастливы вместе» и «Интернов».

