Почему чипа недостаточно, чтобы найти потерявшуюся кошку: советы ветеринара

Ветеринар Шеляков: при пропаже кошки нужно сразу сообщить об этом соседям

Найти сбежавшую от хозяина кошку помогут соседи и другие владельцы животных, которым нужно сообщить приметы своего домашнего любимца, сообщил РИАМО главный врач столичной ветеринарной клиники Михаил Шеляков.

«Кошки могут убежать даже с закрытых участков, заборы для них не такая большая преграда. Самый надежный помощник в таком случае — это внешние признаки, например, ошейник, его можно увидеть издалека», — объяснил Шеляков.

Он добавил, что о приметах питомца нужно сказать соседям, написать в домовые чаты. Чипы тоже могут помочь, но для этого кошку кому-то надо поймать и отвезти в ветеринарную клинику, где его смогут считать.

Ветеринар рассказал, что самый надежный вариант найти сбежавшего домашнего питомца — это помощь соседей и других владельцев животных, которые смогут по внешним признакам опознать хвостатого беглеца и уведомить о его местонахождении.

