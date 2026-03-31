«Побойтесь Бога!»: россиян возмутили куличи с беконом и оливками

В преддверие Пасхи кондитеры стараются удивить клиентов и постоянно придумывают что-то новое. В этом году в Сети появились куличи по новому рецепту. Теперь их украшают беконом, оливками, помидорами и сыром, но не всем россиянам такое новшество пришлось по душе.

Кондитер опубликовала в социальной сети фотографии несладких куличей по новому рецепту. Она спросила у подписчиков, как они относятся к такому новшеству. Большинство раскритиковало несладкие пасхальные куличи, заявив, что в них нет ничего общего с православием.

«Побойтесь Бога…»; «Кулич со вкусом когнитивного диссонанса»; «Я звоню в полицию»; «Это нам за то, что мы не молимся»; «Не православно как-то», — пишут пользователи.

Подписчики напомнили, что мясное якобы нельзя заносить в храм и освящать. Также они отметили, что куличи — это ритуальное блюдо со своими традициями, а не просто кулинарное изделие. Его смысл — вкусить сладкую сдобу после долгого поста.

Были и те, кто поддержал идею кондитера. Среди потенциальных клиентов есть люди, которым нельзя есть сахар. Они признались, что с удовольствием бы купили такие куличи.

