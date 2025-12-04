По скидке отдадим: певица Виктория Дайнеко отказалась от штор за 1,2 млн рублей

Известная певица Виктория Дайнеко поделилась с поклонниками историей, как отказалась от штор на дачу по скидке за 1,2 млн рублей.

По словам победительницы «Фабрики звезд-5», с ней связались представители одной из компаний и предложили скидку на шторы при упоминании их в соцсетях. Исполнительница хита «Я просто сразу от тебя уйду» предоставила им информацию о количестве и размере окон на даче, для которых она хотела бы заказать шторы, и получила смету.

«900-1,2 млн со скидкой. Может быть, я наивная и ничего удивительного мне не озвучили, но мне кажется, у меня на полное обустройство всего дома таких цифр не выходило даже близко», — написала Дайнеко в своем Telegram-канале.

Артистка добавила, что посмеялась над предложением и «вежливое его отклонила».

