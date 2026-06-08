Александр Петров рассказал, как семья изменила его карьеру

Александр Петров дал большое интервью о ранних ролях, «Декабре», «Коммерсанте» и продолжении «Фишера». Актер признал, что после появления семьи спокойнее относится к карьере, сообщает Сноб .

Петров вспомнил, что после ГИТИСа снимался в программе «Не ври мне» ради знакомства с режиссеркой, которая якобы готовила полный метр. Фильм так и не вышел, а первая главная роль актера в «Абхазской сказке» получила премьеру на экране в маршрутке.

Актер рассказал о работе над образом Сергея Есенина в фильме Клима Шипенко «Декабрь». По словам Петрова, команда меняла его внешность, голос и пыталась уйти от привычной актерской органики. Он признался, что во время съемок переживал панические атаки, но после завершения работы смог отпустить роль.

Петров назвал невыход сериала Netflix и «Декабря» значительным ударом. При этом он отметил, что после того, как семья вышла на первый план, а карьера отошла на второй, появились новые предложения и более спокойное отношение к профессии.

В «Коммерсанте» по книге Андрея Рубанова актер сыграл героя, пережившего тюрьму. Он согласился с мыслью Рубанова о травме, которая может остаться навсегда. Петров также отметил работу рэпера Хаски, сыгравшего авторитета Славу.

В сериале «После Фишера. Инквизитор» Петров сыграл следователя Терехова. Он рассказал, что вместе с Юлией Снигирь упрощал сложные сцены расследования, чтобы зрителю было легче следить за большим числом персонажей.

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