По инициативе омбудсмена Фаевской обсудили вопрос поддержки талантливой молодежи

По инициативе омбудсмена Подмосковья Ирины Фаевской состоялся научно-практический круглый стол на тему «Талантливая молодежь: экономические, правовые и инфраструктурные аспекты поддержки». Событие прошло в Институте экономики, управления и права при Московском городском педагогическом университете в Москве. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в регионе.

«Состоявшийся научно-практический круглый стол по вопросам поддержки талантливой молодежи — это площадка, где идеи становятся реальностью. Вынося на обсуждение экономические, правовые и инфраструктурные аспекты, мы создаем основу для успешного будущего, где каждый одаренный ребенок сможет раскрыть свой потенциал и внести вклад в развитие общества», — отметила Ирина Фаевская.

Докладчиками на круглом столе выступили представители науки из МГПУ, РЭУ им. Плеханова и МГИМО, а также практики, осуществляющие проекты поддержки талантливой молодежи в российских регионах.

Модератор круглого стола, советник Уполномоченного по правам человека в Московской области, доктор экономических наук Сергей Камолов отметил высокий уровень представленных докладов и широкий диапазон затронутых проблем.

В мероприятии приняли участие члены Молодежного совета при Уполномоченном по правам человека в Московской области, Молодежного совета Российской академии естественных наук, Института сравнительных исследований умных городов и студенческого научного клуба AIM. С докладом также выступил член Молодежного совета при УПЧ в МО Андрей Яковенко.

Директор Института экономики, управления и права при МГПУ, проф. Руслан Абрамов выразил надежду, что мероприятие станет традиционным, а рабочие контакты и повестка совместных мероприятий Уполномоченного по правам человека в Московской области и МГПУ в рамках просветительской деятельности будут расширяться.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.