По делу экс-замглавы МО РФ Иванова арестовали два ретро-автомобиля

У экс-министра обороны Тимура Иванова, проходящего по делу о коррупции, Басманный суд Москвы арестовал лимузин Packard 1942 года и Opel Admiral 1939 года выпуска, пишет ТАСС .

На основании постановлений Басманного районного суда следствием наложен на автомобиль Packard 1942 и Opel Admiral 1939 года выпуска, указано в публикации со ссылкой на материалы дела.

Речь идет об американской машине модели Packard Super 8 Series 180, на базе которой в СССР создали представительский ЗиС-110. Opel Admiral выпускали в Германии с 1937 по 1939 год и с 1964 по 1977 год.

В отношении Иванова возбудили три уголовных дела о многомиллионных растратах и взятках. Арестовано иное имущество экс-чиновника и его родственников.