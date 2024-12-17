Иванов распределял полученные преступным путем деньги на счета близких

Экс-замминистра обороны РФ Тимур Иванов распределял незаконно полученные деньги среди своих близких, а еще он оформлял на них имущество, сообщает РИА Новости .

Деньги, которые были добыты преступным путем, бывший военный распределял среди родственников и доверенных лиц, среди них родители, экс-супруга и мама его дочери.

По данному уголовному делу арестованы 37 транспортных средств, зарегистрированных на четверых близких Иванову людей, а также две подконтрольные компании. Из них 23 машины, среди которых Cadillac Escalade, раритетный автомобиль 1967 года, Mercedes-Benz G63, 12 мотоциклов, один мотороллер с мотоколяской, катер для рыбалки.

8 лет назад в отношении Иванова возбудили уголовное дело о растрате 3,2 млрд рублей у банка «Интеркоммерц» и растрате свыше 200 млн рублей на приобретении и продаже паромов для Керченской переправы. Еще одним фигурантом дела стал глава ООО «Оборонлогистика» Антон Филатов.

В конце апреля текущего года Иванова и его подельника задержали по подозрению в крупной взятке на сумму около 1 млрд рублей. При этом свою вину в суде высокопоставленный офицер не признал.