Площадку для выгула собак оборудовали в пгт Свердловский Лосино-Петровского
Фото - © Администрация г.о. Лосино-Петровский
В пгт. Свердловский округа Лосино-Петровский оборудовали площадку для выгула собак. Она расположена на конце улицы Строителей (напротив котельной).
Ранее на площадке уже сделали:
- прочное и безопасное ограждение;
- удобные лавочки для владельцев;
- песочное покрытие, мягкое для лап и удобное для уборки;
- информационные стенды с правилами пользования площадкой.
Вчера на ее территории закончили установку снарядов для дрессировки собак. Все они многофункциональные, подходят для собак разных пород. Горка, лестница, лабиринт и другое оборудование помогут развить в четвероногих друзьях разные навыки и выносливость.
«Пожалуйста, соблюдайте правила, убирайте за своими питомцами и уважайте друг друга. Давайте вместе поддерживать порядок и доброжелательную атмосферу», — обратилась к жителям администрация г. о. Ллосино-Петровский.
Также площадка для выгула собак работает в Свердловском парке.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.
«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.