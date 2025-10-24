сегодня в 21:16

Площадку для выгула собак оборудовали в пгт Свердловский Лосино-Петровского

В пгт. Свердловский округа Лосино-Петровский оборудовали площадку для выгула собак. Она расположена на конце улицы Строителей (напротив котельной).

Ранее на площадке уже сделали:

прочное и безопасное ограждение;

удобные лавочки для владельцев;

песочное покрытие, мягкое для лап и удобное для уборки;

информационные стенды с правилами пользования площадкой.

Вчера на ее территории закончили установку снарядов для дрессировки собак. Все они многофункциональные, подходят для собак разных пород. Горка, лестница, лабиринт и другое оборудование помогут развить в четвероногих друзьях разные навыки и выносливость.

«Пожалуйста, соблюдайте правила, убирайте за своими питомцами и уважайте друг друга. Давайте вместе поддерживать порядок и доброжелательную атмосферу», — обратилась к жителям администрация г. о. Ллосино-Петровский.

Также площадка для выгула собак работает в Свердловском парке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.