«Плескание»: новое сообщение от «Радиостанции Судного дня»

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», снова сделала передачу, на этот раз в эфире прозвучало слово «плескание», сообщает «Лента.ру» .

Она ожила в пятницу в 15:12 по московскому времени.

Последний раз радиостанция была в эфире 5 марта. Тогда передали семь странных слов: серосбег, овалосток, шлакобобр, кипропоем, вспыхивание, неказистый и жиротряс.

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, которая работает с 1976 года. Среди радиолюбителей она получила название «жужжалка», так как большую часть ее эфира занимают шумы и характерное жужжание. На волнах передаются закодированные сообщения, пользователи соцсетей связывают их с событиями, происходящими в мире.

