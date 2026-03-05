«Радиостанция Судного дня» выдала сообщения про неказистого жиротряса

Радиостанция УВБ-76 за день передала семь странных слов, сообщает Telegram-канал « УВБ-76 логи », отслеживающий эти передачи.

Так называемая «Радиостанция Судного дня» впервые ожила в 12:33 по мск. В эфире прозвучало слово «серосбег». Следующая передача зафиксирована в 14:13 — прозвучало слово «овалосток».

Далее последовали еще три сообщения: в 15:09 прозвучало слово «шлакобобр», в 15:39 — «кипропоем», а в 17:01 — «вспыхивание». Вечером того же дня в эфире появились еще два новых слова: «неказистый» и «жиротряс». При этом все эти слова были озвучены на радиочастоте УВБ-76 впервые.

Передачи зафиксированы на фоне эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке.

