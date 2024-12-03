сегодня в 22:47

Пленный военнослужащий ВСУ Сергей Стокоз рассказал, что был признан негодным к военной службе, однако все равно был отправлен в Курскую область. По его словам, командиры ВСУ пугали новобранцев жестокостью российских военных, что оказалось неправдой, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ .

Он отметил, что бросил орудие и сдался добровольно в плен.

«Русские отнеслись к нам нормально, нас накормили, напоили. Хотя командиры нам говорили, что в плену вас будут бить, резать, издеваться», — рассказал пленный солдат.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинский режим не прекращает процесс саботажа обмена пленными. Киевская сторона уходит от реальной работы, приносящей результаты, к политическим «перформансам».