Украинский военнопленный Валерий Волькул заявил, что британские инструкторы, обучающие бойцов ВСУ, прошли лишь трехмесячное обучение и не имеют боевого опыта, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Боец ВСУ рассказал, что после мобилизации его отправили в Великобританию на обучение. При этом во время обучения британские инструкторы неоднократно заявляли, что без авиации и артиллерии украинской армии не выстоять.

Пленный отметил, что не видел целесообразности в приказах, которые отдает командование ВСУ.

«Просто сидеть и ждать, пока тебе что-то прилетит на голову. Если ты зашел с автоматом и ловишь, начиная от «Солнцепека» и 120-х, то я не вижу смысла туда заводить», — заключил Волькул.

Ранее украинский военнопленный Александр Гусак признался в убийстве 3 пленных российских солдат по приказу своего командира. Его взводу была оставлена задача расстрелять гражданский поезд в Курской области.