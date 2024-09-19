Военнопленный, рассказал, как убил трех пленных российских бойцов

Взводу Гусака была оставлена задача расстрелять гражданский поезд в Курской области, они окопались на 363-м километре железной дороги — недалеко от села Коренево. Во время боя в плен были взяты три российских солдата.

По его словам, командир поставил ему условие — либо он расстреляет солдат, либо его убьют. Он рассказал, что после приказа через кусты открыл огонь по пленным солдатам.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее еще один украинский военнослужащий сдался в плен и заявил, что командование бросило его с сослуживцами на произвол судьбы. По словам мужчины, его подразделение просили «постоять в обороне», но в итоге оно попало в гущу боевых действий.