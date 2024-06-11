Пленный боец ВСУ рассказал о первых днях российского наступления под Харьковом

Украинский военнопленный Кирилл Доценко рассказал, что во время наступления российской армии на харьковском направлении его 125-ю бригаду ВСУ бросили и не отвели в тыловые позиции, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Доценко был мобилизован и направлен в 415-й батальон ВСУ, который сформировали в начале прошлого года из жителей Запорожья. Военнослужащие должны были нести службу в тыловых районах региона— на блокпостах. Однако позднее инструкторы заявили, что их батальона могут сформировать штурмовые подразделения. Во второй половине 2023 года батальон Кирилла был придан 125-й бригаде.

«Нас прикомандировали к 125 бригаде, это бригада Львовская, она тоже никогда не была на боевых действиях конкретных», — сказал украинский военнопленный.

Он подчеркнул, что на харьковском направлении 125-й бригаде ВСУ нужно было удерживать участок обороны между приграничными селами Красное-Глубокое-Стрелечье. При наступлении ВС РФ бойцам ВСУ поставили задачу обороняться до подхода резервов, а их для перегруппировки перебросят на вторую линию обороны, однако личный состав не отвели и военнослужащих бросили на позициях.

По словам Кирилла, в какой-то момент приехали два БМП Bradley и забрали только некоторых украинских военных, а затем уехали.

Доценко получил ранение и попал в российский плен на позиции. В ходе боевых действий мужчина потерял сознание и 5 дней пролежал в яме для сброса пищевых отходов. Он самостоятельно выбрался и был обнаружен бойцами «Северной» группировки войск.

Кирилл добавил, что на позиции батальона в селе Стрелечье были лишь два крупнокалиберных пулемета и стрелковое оружие, а тяжелая техника и вооружение полностью отсутствовали.

Ранее стало известно, что более 30 украинцев на грузовике с военными номерами сбежали в Венгрию. Позднее грузовик нашли на территории страны пустым, а мужчин задержали.