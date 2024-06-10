Более 30 украинцев на грузовике с военными номерами сбежали в Венгрию

Группа украинцев сумела сбежать из страны через границу с Венгрией на грузовике

Украинский журналист и депутат Виталий Глагола сообщил, что группа людей из 32 человек использовала грузовик с черными военными номерами для прорыва через границу с Венгрией, сообщает агентство УНИАН .

По данным Глаголы, с записей камер наблюдения видно, что группа украинцев использовала грузовик ГАЗ-66 с черными номерами «4736 А1» для пересечения государственной границы в районе 225 пограничного знака. Проверка показала, что это транспортное средство на самом деле не состоит на воинском учете.

Грузовик нашли на территории Венгрии пустым. Все 32 пассажира покинули транспортное средство, но позже их задержали на окраине села Барабаш. О дальнейшей судьбе задержанных украинцев пока ничего не сообщается.

Ранее из украинской армии совершил успешный побег спортсмен Сергей Кузнецов. Мужчина уже воссоединился с родственниками, проживающими в России.