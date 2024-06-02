Спортсмен Кузнецов, который сбежал от ВСУ, соединился с семьей спустя два года

Спортсмен Сергей Кузнецов, сбежавший из украинской армии, встретился с семьей после двух лет разлуки. Полтора года назад родные Кузнецова переехали из Луганска, сообщает Mash.

Семья спортсмена бежала из города от обстрелов, чтобы найти безопасное место для братьев и сестры Сергея. Сейчас жизнь у них наладилась, поэтому спортсмен вернулся домой.

Сейчас Кузнецов собирается приучить одного из братьев к спорту, поступить в университет и стать тренером. После чего обещает подумать о службе в ВС России.

Сергей Кузнецов стал членом сборной Украины по армейскому рукопашному бою. Он воспользовался соревнованиями в Польше, чтобы сбежать из украинской армии и встретиться с родными.