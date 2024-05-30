Пленные бойцы ВСУ рассказали о голоде на фронте и радиации в окопах Чернобыля

Военнослужащие украинских сил, которых взяли в плен бойцы «Северной» группировки войск в Харьковской области, рассказали, что по несколько дней обходились на фронте без еды и воды. Также у них были проблемы со здоровьем из-за радиации после сооружения опорных пунктов в окрестностях Чернобыля, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Боец ВСУ 128-й бригады территориальной обороны Андрей Кожома рассказал, что изначально находился в теробороне Одесской области, затем его перекинули в Винницкую область, а в итоге украинский военнослужащий оказался в окрестностях Чернобыля.

«Копали позиции, блиндажи, окопы. Мы делали и первую линию, и вторую. Приезжали специалисты, замеряли уровень радиации, но нам никто ничего не говорил», — сказал украинский военнопленный.

Он подчеркнул, что после глубины 3 метров у бойцов начали сыпаться зубы и сильно болеть спина. В больницах госпитализированным не могли поставить диагноз, хотя все понимали, что это радиация. При этом антирадиационные медикаменты им не выдавали.

Также Кожома отметил, что на фронте были проблемы не только с боеприпасами, но и продовольствием. По пять дней приходилось находиться в окопах без еды и воды. Командование обещало привезти еду, но обманули.

Военнослужащий ВСУ Александр Матлай в течение 3 месяцев боевую проходил подготовку под руководством инструктора из Великобритании. Боец ВСУ с четырьмя сослуживцами выполняли роль эвакуационной группы для раненых и погибших на багги. Был взят в плен под Волчанском при штурме опорпункта.

Военнопленный Демид Нетревожко являлся стрелком из неонацистского формирования «Братство» и также попал в плен в ходе боевых действий под Волчанском. С ним в российский плен сдались двое сослуживцев и 7 украинских пограничников.

Ранее бойцы ВС РФ спасли раненого военного ВСУ, брошенного сослуживцами на позиции под Купянском. Ранение украинский военнослужащий Валентин Мацепуро получил во время артиллерийского обстрела.