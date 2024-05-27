Пленный боец ВСУ рассказал, что в этом районе полностью отсутствовало управление войсками, на позициях не было ни одного офицера. В связи с этим военнослужащие не знали о поставленных задачах и даже о том, в какую сторону следует стрелять.

«Мы были просто расходным материалом», — считает Валентин.

Ранение Мацепуро получил во время артиллерийского обстрела. Затем военнослужащий связался с командованием ВСУ и запросил эвакуацию, однако ему приказали ждать и наблюдать. После этого Валентин понял, что украинское командование его обманывает и не отправит эвакуационную группу.

Брошенного украинского военнослужащего спасли бойцы Вооруженных сил РФ. По словам солдата ВСУ, российские военные оказали ему медицинскую помощь и дали закурить.

Ранее попавший в российский плен боец ВСУ рассказал, что двое украинских солдат в нетрезвом состоянии расстреляли своих офицеров. По его словам, офицеров застрелили за оскорбления в адрес солдат.