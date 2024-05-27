Бойцы ВС РФ спасли раненого военного ВСУ, брошенного на позиции под Купянском
Российские военнослужащие спасли раненного бойца украинской армии Валентина Мацепуро, которого сослуживцы бросили на позиции на купянском направлении специальной военной операции, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Пленный боец ВСУ рассказал, что в этом районе полностью отсутствовало управление войсками, на позициях не было ни одного офицера. В связи с этим военнослужащие не знали о поставленных задачах и даже о том, в какую сторону следует стрелять.
«Мы были просто расходным материалом», — считает Валентин.
Ранение Мацепуро получил во время артиллерийского обстрела. Затем военнослужащий связался с командованием ВСУ и запросил эвакуацию, однако ему приказали ждать и наблюдать. После этого Валентин понял, что украинское командование его обманывает и не отправит эвакуационную группу.
Брошенного украинского военнослужащего спасли бойцы Вооруженных сил РФ. По словам солдата ВСУ, российские военные оказали ему медицинскую помощь и дали закурить.
Ранее попавший в российский плен боец ВСУ рассказал, что двое украинских солдат в нетрезвом состоянии расстреляли своих офицеров. По его словам, офицеров застрелили за оскорбления в адрес солдат.