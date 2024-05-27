сегодня в 14:43

Пленный: пьяные солдаты ВСУ на Пасху застрелили своих офицеров за оскорбления

Попавший в российский плен боец ВСУ рассказал, что двое украинских солдат в нетрезвом состоянии расстреляли своих офицеров, сообщает РИА Новости .

По его словам, инцидент произошел на Пасху. Двух офицеров застрелили за то, что они оскорбляли солдат.

«Один из них (убитых — ред.) был замполит, другой — не знаю, кто», — пояснил военнослужащий ВСУ.

Пленный добавил, что погибшие офицеры были из его батальона. По ним открыли огонь после того, как те высказали претензии солдатам.

«А ребята пьяные были, считали себя бойцами сильными, доблестными… заслуживающими уважения геройского», — отметил украинский военный.

Наказание за убийство офицеров получили оба солдата, но расстрелял командиров только один из них, заключил пленный.

Ранее стало известно, что в плен к ВС РФ попал раненый французский офицер, которого хотели добить украинцы.