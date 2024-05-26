Раненый француз попал в плен к русским бойцам. Причем солдаты ВСУ пытались добить его выстрелом в сердце, сообщает «Царьград» .

Инцидент произошел около Клещеевки. Офицер из Франции, который воевал на стороне украинской армии, был ранен в ногу. Он бежать в тыл не смог, а бойцы ВСУ возиться с ним не хотели, но и оставлять в живых тоже не собирались. Тогда один из них выстрелил французу в область сердца.

Но раненый иностранец смог выжить. После того, как француз очнулся, то услышал русскую речь — это россияне взяли позиции противника. Инструктор военного легиона Франции был тяжело ранен.

При этом в Париже продолжают говорить, что на Украине французов нет. Но выявленные в зоне конфликта факты доказывают обратное.