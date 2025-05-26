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Playboy продлил права на свои товарные знаки в России

Известный эротический журнал для мужчин Playboy продлил права на свои товарные знаки в России, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Согласно соответствующим документам, срок действия исключительных прав американской компании Playboy Enterprises Inc. на бренды продлен до 2035 года.

Американский журнал Playboy выпускается с 1953 года. Основателем и шеф-редактором эротического издания, а также основателем компании Playboy Enterprises являлся известный издатель Хью Хефнер. Русская версия журнала выходит с 1995 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что некоторые западные компании проявили инициативу по возобновлению деятельности на отечественном рынке. Глава государства отметил, что переговоры о возвращении иностранных партнеров уже ведутся.