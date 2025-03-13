Путин: иностранные компании сами стремятся вернуться в Россию

Президент России Владимир Путин заявил, что некоторые западные партнеры проявили инициативу по возобновлению деятельности на отечественном рынке. Российский лидер сообщил об этом после встречи с Александром Лукашенко, пишет ТАСС .

Глава государства отметил, что переговоры о возвращении иностранных компаний уже ведутся, хотя пока в закрытом формате. Путин подчеркнул взаимную выгоду такого сотрудничества.

«Возвращение каких-то наших партнеров западных на наш рынок может и благотворно отразиться на деятельности и их компаний, и наших компаний», — отметил Путин.

Российский лидер охарактеризовал текущие переговоры как процесс, протекающий «спокойно, достойно, с уважением друг к другу и с соблюдением взаимных интересов».

Ранее в СМИ появилась информация, что некоторые зарубежные компании задумались о возвращении на российский рынок после того, как состоялась инаугурация президента США Дональда Трампа и он созвонился с российским лидером.