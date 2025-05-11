Пластический хирург Тимур Хайдаров подал иск к своей клинике «Ай Кью Пластик»

В Савеловский суд Москвы поступило исковое заявление от пластического хирурга Тимура Хайдарова, который намерен отстаивать трудовые отношения с собственной клиникой «Ай Кью Пластик» (IQ Plastique) в судебном порядке, пишет РИА Новости .

Из документов, поступивших в распоряжение журналистов, известно, что в иске речь идет о трудовых отношениях. Чего именно хочет добиться Хайдаров, не уточняется. Судебное заседание по иску пластического хирурга запланировано на 29 мая.

Бизнес Хайдарова начал терпеть крах после череды скандалов, связанных со смертью пациента и неудачными операциями. Год назад в клинике «Ай Кью Пластик» 36-летний мужчина перенес операцию, его отпустили домой на следующий день после хирургического вмешательства, но ему стало плохо. В итоге пациента прооперировали второй раз, но это не помогло. Состояние мужчины стремительно ухудшалось, в итоге его госпитализировали в другую больницу, где он умер.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, в рамках которого под домашний арест отправили заведующего хирургическим отделением Илью Елагина и его ассистента Тамерлана Кадзаева.

Когда клинику Хайдарова закрыли, он нашел новую работу. Он трудоустроился в клинику Артура Рыбакина «Галактика».