Плаксивый и замкнутый: как распознать эмоциональное выгорание у ребенка

Психолог: эмоциональное выгорание у детей связано с большой нагрузкой по учебе

Выгорание у детей может проявляться ярче и непредсказуемее, чем у взрослых, из-за возрастных особенностей психики, сообщила РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Анастасия Герасимова.

«У взрослых выгорание чаще всего связано с профессиональной деятельностью и переутомлением на работе. Детское выгорание происходит из-за психофизических особенностей, чрезмерной учебной нагрузки, усиленных спортивных занятий или давления со стороны родителей и общества», — сказала Герасимова.

По ее словам, у ребенка могут снижаться успеваемость и физическая активность, появляться капризы, агрессия, замкнутость и стремление к социальной изоляции.

«Дети еще находятся в процессе формирования своих эмоциональных и когнитивных механизмов, что делает проявления выгорания более яркими и порой менее предсказуемыми, чем у взрослых», — подчеркнула психолог.

Герасимова предупредила, что тревожным сигналом может послужить то, что ребенок становится более раздражительным, тревожным, плаксивым или замкнутым. У него замечается снижение интереса к ранее любимым занятиям, общению с друзьями и играм.