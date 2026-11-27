сегодня в 12:06

Мострансавто и Минтранс Подмосковья напомнили пассажирам условия бесплатной и платной перевозки зимнего спортинвентаря в автобусах компании, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Правила перевозки спортинвентаря закреплены в статье 22 Федерального закона № 259 «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». Бесплатно можно провозить инвентарь с габаритами до 120 см по длине, ширине и высоте, например коньки, хоккейные клюшки, санки, одну пару лыж в чехле.

Более крупный инвентарь нестандартных габаритов, например сноуборд, перевозят за дополнительную плату. Сумма его измерений не должна превышать 180 см. В городском сообщении стоимость составляет 73 рубля. На пригородных маршрутах плата зависит от расстояния: до 25 км включительно — 73 рубля, свыше 25 до 50 км включительно — 146 рублей, свыше 50 км — 219 рублей.

Перед посадкой пассажиров просят очищать инвентарь от грязи и снега, чтобы сохранять чистоту в салоне.

Мострансавто обслуживает более 1,4 тыс. маршрутов и ежедневно перевозит тысячи пассажиров. На линии выходят более 5 тыс. автобусов.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.