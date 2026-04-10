Пьющая мать сыпала соль под дверь соседей на Кубани, чтобы отомстить за жалобы

Жители дома в Краснодаре неоднократно жаловались на свою многодетную соседку, которая не выходит из запоев. Та решила насыпать им под дверь соль, чтобы отомстить, сообщает Kub Mash .

Целый сериал разворачивается в доме на Сормовской. Там живет многодетная мать, которая после рождения третьего ребенка впала в депрессию и начала прикладываться к бутылке.

Из-за пагубной привычки она забывала детей, скандалила с соседями и с мужем. В квартире семьи часто бывали полицейские.

Кроме того, женщина живет на одной лестничной площадке с председательницей ТСЖ. Та дала плохую характеристику семье в полиции. После этого горе-мать пошла разбираться с «врагом», но в ее квартире застала лишь арендатора-студентку.

Девушка попала под горячую руку, а затем она обнаружила у себя под дверью кучу соли. Студентка решила, что скандальная соседка пыталась сделать магический подклад.

