«Пятиэтажка на голове»: дагестанец записывает видеоиздевательства над москвичами

Блогер из Дагестана записывает видео с издевательствами над жителями Москвы. Видеоролики мужчина публикует в своем аккаунте в Instagram*, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Курбан Р., переехавший в столицу из Дагестана, начал публиковать в своих соцсетях видеоролики, в которых издевается над жителями мегаполиса. В торговых центрах и на станциях метро он пристает к людям неформальной внешности и к парням с длинными волосами.

Дагестанец трогает их за талию, шутит по поводу причесок и унижает на камеру. К примеру, молодой девушке с ирокезом Курбан сказал, что у нее «пятиэтажка на голове». Парня с длинными волосами он назвал «Рапунцель» и «Иисусом», после чего начал со всей силы давать ему «пять».

В другом видео Курбан преследует молодого человека с длинными волосами. Он угрожает ему, используя грубые выражения, и требует назвать национальность. В какой-то момент он переходит на даргинский язык. Жертва, пытаясь защититься, зовет охрану, но безуспешно.

Кроме того, парень рассказывает подписчикам о том, как ездит на метро без билета, несмотря на наличие крупной суммы наличных денег. Видео с издевательствами публикуются вместе с роликами, на которых Курбан совершает намаз на парковке торгового центра.

*запрещенная соцсеть принадлежит экстремистской компании Meta.

