Пятерых человек задержали за имитацию «молитвенной» мастурбации в Петербурге

В Петербурге возбуждено уголовное дело после кощунства с иконами

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали группу из пяти молодых людей после того, как в сети распространилось видео с их кощунственными действиями, сообщает «Фонтанка» .

Согласно информации издания, инцидент произошел на прошлой неделе.

На кадрах видно, как четверо человек, держа в руках изображения, похожие на иконы, стоя в кругу вокруг пятого участника, преклонившего колени, имитировали мастурбацию. Все это сопровождалось произнесением текста, напоминающего молитву.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. После проведения необходимых действий всех участников инцидента отпустили под подписку о невыезде.

Ранее на Кубани подростков увидели за приготовлением пищи на Вечном огне.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.