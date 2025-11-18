В меню пельмени: подростки жарили еду на Вечном огне на Кубани

сегодня в 22:16

Подростки пожарили еду на Вечном огне в Усть-Лабинске

В Усть-Лабинске Краснодарского края двое подростков устроили кощунственную «готовку» на мемориале Вечного огня, сообщили в региональном ГУ МВД.

Случайные прохожие засняли, как молодые люди используют пламя для приготовления пищи.

Видео было опубликовано в интернете, где привлекло внимание правоохранительных органов. Предварительно, в руках у парней были пельмени.

В городском ОМВД зарегистрировали факт и инициировали проведение проверки для установления всех обстоятельств произошедшего и личности участников инцидента.

