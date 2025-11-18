В меню пельмени: подростки жарили еду на Вечном огне на Кубани
Подростки пожарили еду на Вечном огне в Усть-Лабинске
В Усть-Лабинске Краснодарского края двое подростков устроили кощунственную «готовку» на мемориале Вечного огня, сообщили в региональном ГУ МВД.
Случайные прохожие засняли, как молодые люди используют пламя для приготовления пищи.
Видео было опубликовано в интернете, где привлекло внимание правоохранительных органов. Предварительно, в руках у парней были пельмени.
В городском ОМВД зарегистрировали факт и инициировали проведение проверки для установления всех обстоятельств произошедшего и личности участников инцидента.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.