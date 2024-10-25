Пятая Московская неделя интерьера и дизайна стартует в столице 29 ноября

Пятая Московская неделя интерьера и дизайна пройдет в павильонах № 55 и № 57 на ВДНХ с 29 ноября по 2 декабря. В рамках деловой программы выступят более 180 экспертов, сообщила заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Участниками мероприятия станут производители мебели, декора, текстиля и товаров для ремонта. Интерес к выставке проявили не только российские компании, но и зарубежные, например, из Белоруссии, Китая, Турции, Перу и других стран.

Русский стиль, который характеризует использование дерева и традиционных орнаментов, стал главной темой этого сезона. Посетителей мероприятия ждет масштабная экспозиция, мастер-классы и встречи с дизайнерами.

На площадке Московского инновационного кластера предприниматели могут познакомиться более чем с 60 высокотехнологичными решениями для оформления интерьера, витрин и фасадов. Им представят видеоэкран в форме сферы, кинетический стол для создания узоров на песке, прозрачный светодиодный дисплей для рекламного оформления окон и витрин. Также предпринимателей познакомят с «умным стеклом», становящимся прозрачным при подаче электропитания, а при его отсутствии — матовым.

Фото - © Пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Фото - © Пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Фото - © Пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Фото - © Пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Фото - © Пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Пространство программы «Сделано в Москве» площадью 100 «квадратов» будет самым большим. На площадке разместят коллективный стенд с продукцией столичных производителей, арт-инсталляцию с деревянной мебелью и декором для дома. Гости выставки смогут приобрести посуду с иллюстрациями по мотивам русских сказок, свечи, текстильные изделия с узорами, елочные игрушки.

В рамках события эксперты проведут больше 50 мастер-классов. Гостям покажут, как оформлять помещение, сервировать стол, создавать и расписывать предметы интерьера. Посетителей также ждут экскурсии, иммерсивное шоу и консультации.

В экспозиции представят национальные традиции других стран. Так, один из арт-объектов посвятят Древнему Египту, а на стенде Китая гости смогут познакомиться с аутентичной мебелью, керамикой, искусством каллиграфии.

Для посещения мероприятия требуется регистрация на официальном сайте.

Четвертая Московская неделя интерьера и дизайна прошла в мае этого года. Ее посетили 230 тыс. человек. На мероприятии были подписаны контракты на сумму больше 13,8 млрд руб.