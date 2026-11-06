Пицца стала любимым блюдом школьной столовой у участников опроса

Компот и другие напитки предпочли 16% опрошенных школьников, сосиску в тесте — 15%, котлеты с пюре — 12%. Салаты выбрали 7% участников, пасту и макароны — 5%, кашу — 2%.

При этом 82% школьников отметили, что любят школьную еду и атмосферу столовых даже больше домашних обедов. Еще 18% старшеклассников ответили, что стараются не есть в столовых и приносят еду из дома.

«Питание влияет на самочувствие ребенка в течение учебного дня. Если школьник пропускает обед, к концу занятий он может быстрее уставать и испытывать трудности с концентрацией внимания — это касается и дополнительных занятий с репетиторами. Родителям стоит обращать внимание на то, как часто ест школьник и хватает ли ему энергии на занятия. Если ребенок регулярно отказывается от школьного обеда, стоит обсудить причины и подумать об альтернативных вариантах питания», — отметил академический директор Skysmart Глеб Чэн.

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