Питомец на диете: как скорректировать вес домашнему любимцу

Эксперт Онуфриенко: питомцу на диете нельзя давать ничего дополнительно со стола

Ожирение у питомца может негативно отразиться на его здоровье. Важно своевременно выявить у животного проблемы с весом и правильно скорректировать его рацион, сообщила РИАМО доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.

Медицинские показатели

По статистике Всероссийской переписи домашних животных 2023 года, в городах-миллионниках страны процент кошек с лишним весом выше 8%, собак — 6%, а доля питомцев с избыточным весом растет. Это подтверждают и данные комитета ветеринарии Москвы: у 40% домашних животных в 2024 году обнаружен лишний вес.

К полноте в основном склонны кастрированные животные и питомцы с низким уровнем физической активности. Но это не исключает вероятность развития ожирения и из-за отсутствия культуры кормления.

Как отметила Онуфриенко, многие владельцы не до конца понимают, как последствия лишнего веса у собак и кошек могут отразиться на их здоровье, и видят в нем скорее эстетическую, нежели медицинскую проблему. При этом ожирение дает нагрузку на сердце, суставы и печень, а также повышает риск развития диабета и других эндокринных заболеваний.

«Предположить у питомца нарушение веса можно, если у него плохо прощупываются ребра или визуально почти не выражена талия. Также у него может отсутствовать интерес к играм, прогулкам и наблюдаться одышка, а еще он может часто испытывать желание прилечь», — сказала специалист.

Конечно, схожие симптомы могут наблюдаться и при других заболеваниях, а снижение активности может быть связано и с возрастом домашнего животного. Если есть подозрение на избыточную массу, то необходимо проконсультироваться у ветеринарного врача.

Как бороться с лишним весом?

«Самостоятельную коррекцию питания можно начать с постепенного уменьшения дневного объема корма. Достаточно сократить его на 10–15%, чтобы организм животного плавно перестроился на новый режим кормления и начал терять калории. Также желательно заменить часть суточной нормы сухого корма на влажный — он менее калорийный, помогает поддерживать водный баланс и дольше сохраняет ощущение насыщения», — рекомендовала Онуфриенко.

Она уточнила, что важно четко контролировать суточную норму кормления и не давать ничего дополнительно со стола. Вместо свободного доступа к корму лучше разбить дневную норму на 3–4 приема пищи — это поможет дольше сохранять чувство сытости и избежать дискомфорта.

Лакомства следует давать только специальные, и их объем не должен превышать 10% от суточной нормы кормления, при этом они обязательно учитываются в общем рационе. Важно соблюдать водный режим — животное должно иметь постоянный доступ к свежей воде.

Как добавила эксперт, еще снизить вес помогает правильно подобранный корм. При его выборе следует опираться на возраст, вес и физическую активность питомца.

Для получения максимальной пользы эксперты советуют сочетать сухой и влажный корма. За счет твердой текстуры сухие гранулы способствуют профилактике заболеваний полости рта, а благодаря различным функциональным добавкам, например, клетчатке, положительно влияют на пищеварение. Влажные корма помогают поддерживать водный баланс, а за счет сниженной энергетической плотности минимизируют переедание и набор лишнего веса.

Привести вес к норме может помочь увеличение физической активности: например, с помощью активных игр или длительных прогулок. А для последующего контроля веса удобно вести дневники наблюдений.

«Динамику веса нужно отслеживать не реже одного раза в две недели. При этом не забывать, что худеть быстро не значит правильно. В среднем в неделю потеря веса должна быть не больше 1-2% от массы тела. Это позволит избежать нагрузку на организм и сохранить здоровье животного», — заключила Онуфриенко.