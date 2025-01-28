Пилоты сообщили о загадочном объекте над аэропортом Стамбула

Пилотов самолетов при вылете из стамбульского аэропорта имени Сабихи Гекчен на востоке города и посадке в нем уже вторые суток тревожит загадочный объект, об угрозе столкновения с которым предупреждают системы на борту, сообщает РИА Новости со ссылкой на DHA.

В частности, пилоты сообщили, что получили сигнал системы TCAS о некоем объекте на высоте ниже 150 метров.

По словам некоторых пилотов, сигнал тревоги может быть вызван присутствием дронов или кораблей.

При этом береговая охрана и другие службы провели масштабные проверки, которые не выявили никаких признаков угрозы.

Ранее заслуженный пилот России и бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник заявил, что если бы обломки ракеты Илона Маска, взорвавшейся при неудачном старте, столкнулись с самолетами, пролетавшими в этом районе, это могло бы привести к крайне печальным последствиям для пассажиров и членов экипажа.