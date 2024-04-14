Пик наводнения прогнозируется в Курганской области

В Курганской области в воскресенье прогнозируется пик наводнения. В селе Темляково вода смыла мост, сообщает SHOT .

В настоящее время вода несет мост к Кургану. Его пытаются выловить, чтобы не было засора.

Уровень воды в реке Тобол у Кургана растет и уже составляет 5 метров. Местным жителям рекомендуется покинуть дома. Вынужденно будут отключены электричество и газ. Это поможет избежать чрезвычайных ситуаций.

Уровень воды в реке Тобол у Кургана растет, на данный момент времени он составляет около пяти метров. Всех жителей, чьи дома попадают в зону подтопления, просят покинуть их.

В Кургане специалисты укрепляют дамбу, а также прокладывают дополнительные дамбы.

Ранее полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев заявил, что для борьбы с паводками в Тюмени и Кургане на помощь прибыла спецтехника из Свердловской и Челябинской областей. Также помощь оказывают спасатели из ХМАО и ЯНАО