Пик наводнения прогнозируется в Курганской области
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В Курганской области в воскресенье прогнозируется пик наводнения. В селе Темляково вода смыла мост, сообщает SHOT.
В настоящее время вода несет мост к Кургану. Его пытаются выловить, чтобы не было засора.
Уровень воды в реке Тобол у Кургана растет и уже составляет 5 метров. Местным жителям рекомендуется покинуть дома. Вынужденно будут отключены электричество и газ. Это поможет избежать чрезвычайных ситуаций.
Уровень воды в реке Тобол у Кургана растет, на данный момент времени он составляет около пяти метров. Всех жителей, чьи дома попадают в зону подтопления, просят покинуть их.
В Кургане специалисты укрепляют дамбу, а также прокладывают дополнительные дамбы.
Ранее полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев заявил, что для борьбы с паводками в Тюмени и Кургане на помощь прибыла спецтехника из Свердловской и Челябинской областей. Также помощь оказывают спасатели из ХМАО и ЯНАО