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Пик арктического вторжения в Москве ожидается в 9 и 10 октября

9 и 10 октября в Москве прогнозируется похолодание, так как именно на эти дни придется пик арктического вторжения, сообщается на сайте « Метеовести ».

Еще один вихрь, помимо циклона «Кассандра», испортит погоду в европейской части России. Он смещается севернее и затягивает арктические воздушные массы.

Из-за этого на Русской равнине ожидается понижение температур. В Москве арктическое вторжение выйдет на пик 9 и 10 октября. Однако синоптики отмечают, что в столице похолодание будет не таким сильным.

Днем в среду и четверг в столице ожидается плюс 8 — плюс 9 градусов. В пятницу благодаря южным воздушным потокам столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.

Ранее синоптик Александр Ильин заявил, что в ближайшие дни в столичном регионе ожидается дождливая погода. Однако снегопадов не прогнозируется.