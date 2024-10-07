Стало известно, придет ли снегопад в Москву и Подмосковье в ближайшее время

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в ближайшие дни в столичном регионе ожидается дождливая погода, но снегопадов не будет, сообщает «Вечерняя Москва».

8 октября на Москву будет влиять южный циклон «Кассандра», из-за чего сохранится облачность и дожди. Однако уже к 9 октября циклон начнет перемещаться на восток и северо-восток, что изменит погодные условия.

По словам Ильина, к этому времени дожди в Московской области стихнут, а температура воздуха составит от 6 до 8 градусов тепла в Москве и от плюс 3 до 8 градусов в Подмосковье. Дополнительно на погоду будет влиять антициклон, а северный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду добавит ощущение холода.

«По прогнозу в ближайшее время снега не видно. Если бы в среду днем дождь не прекратился и перешел в ночь на четверг, а температура воздуха снизилась до нуля — пяти градусов, были бы все условия для того, чтобы пошел снег. Но по текущему прогнозу дождя в среду уже не будет, поэтому ждать снегопада в ближайшие дни нет смысла», — добавил синоптик.