Град размером с клубнику и ливень накрыли север Подмосковья — видео

Днем 15 июля в деревне Шолохово в подмосковных Мытищах, кроме тропического ливня, прошел еще и крупный град. Соответствующие кадры опубликовала «Осторожно, Москва» .

На опубликованном видео показано, что ливень еще шел в момент, когда с неба посыпался град. Крупные кусочки льда на пару метров подпрыгивали вверх от удара об крыши.

По словам местных жителей, некоторые градины достигали размера клубники.

Ранее в Москве тропический ливень практически утопил припаркованные автомобили во дворе. Транспортные средства до середины ушли под воду из-за мощных потоков.